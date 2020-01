Roma seconda al mondo per ore perse nel traffico: prima Bogotà, Milano settima

Roma seconda nel mondo per ore perse dai cittadini nel traffico. La capitale svetta con 254 ore, preceduta solamente da Bogotà con 272. Ma è in buona compagnia: nella top ten c'è anche Milano. Il capoluogo lombardo è settimo con 226 ore. Terzo posto per Dublino (246), davanti a Parigi e la russa Rostov-on don (237) e Londra, con 227. Questo quanto emerge dal Global traffic scorecard di Inrix, analisi dei trend della mobilità e della congestione urbana in 200 città di 38 Paesi.

«Altro record negativo per la Raggi e i 5Stelle: Roma è la città al mondo col traffico più caotico, dove i cittadini perdono 254 ore di vita all'anno per colpa del traffico. Peggio solo Bogotà... Dopo autobus in fiamme, metrò ferme e voragini nelle strade, anche questo è #colpadisalvini?», attacca il segretario della Lega Matteo Salvini.

