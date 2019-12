Tassista guarda la partita della Roma mentre guida a 110 all’ora: la denuncia del giornalista di El Paìs

Daniele Verdù, corrispondente di El Paìs per l’Italia e per il Vaticano che vive a Roma, ha postato una foto di un tassista che guarda la parita della Roma sul cellulare mentre guida a 110 chilometri orari: «Tassista guarda la partita della Roma guidando a 110 chilometri orari. Ed è appena iniziata. Benvenuti a casa», ha scritto ironicamente Verdù su Twitter.

Taxista romano viendo el partido de la Roma a 110 km/h. Y acaban de empatarle. Benvenuti a casa pic.twitter.com/9X8URITvn0 — Daniel Verdú (@DaniVerdu) 1 dicembre 2019



Il corrispondente spagnolo era appena atterrato nella Capitale e come sempre ha preso un taxi da Ciampino. Più che la strada, però, il tassista guardava giocare la sua squadra del cuore. Verdù, accorgendosi che la volecità era abbastanza elevata, s'è preoccupato e ha lanciato uno sguardo al tachimetro del taxi. Lè messa in marcia da pochi minuti quando Verdù si è reso conto che la velocità di crociera, forse, è troppo elevata. Messo in allarme, e preoccupato per la sua incolumità guarda il tachimetro che ha segna i 110 chilometri orari ma.

