Superenalotto di Natale: gioca schedina da 2 euro vince premio da 1 milione

CHIETI - Ha giocato una schedina da due euro alla Tabaccheria Disconzi di Chieti e ha vinto un mil

ione di euro: è accaduto ad un ignoto scommettitore che ha partecipato all'estrazione speciale del Superenalotto, denominata "20 Nababbi a Natale", con la quale sono stati messi in palio 20 premi garantiti da un milione di euro ciascuno. Per avere la possibilità di vincere occorreva effettuare una giocata al Superenalotto includendo l'opzione SuperStar valida per il concorso n.154 del 23 dicembre 2017: per ogni giocata che seguiva questi requisiti, i giocatori ricevevano un codice alfanumerico univoco.

