Giocano a Sinco e chiamano l'inventore Emilio Salvatore per un dubbio su una regola: la sorprendente risposta della moglie

Cosa fare quando, durante una serata di giochi di società tra amici durante le feste di Natale, si ha un dubbio sulle regole da seguire? La risposta è sembrata del tutto scontata a un gruppo di ragazzi di Napoli, che ha pensato di telefonare direttamente all'inventore del gioco per fugare ogni incertezza. La telefonata è stata ripresa con lo smartphone e pubblicata su TikTok in un video che è presto diventato virale.

Le regole del Sinco

«Salve, signora, sto cercando Emilio Salvatore e sono un acquirente del suo gioco, il Sinco», dice un ragazzo che si fa portavoce di tutto il gruppo.

Dall'altra parte, risponde la moglie dell'inventore del popolare gioco di origine napoletana, una sintesi tra Bingo e tombola. «State giocando? Allora sulla scatola avete la foto della mia famiglia», risponde la donna. Dopo uno scambio imbarazzato di auguri - nessuno dei presenti credeva che avrebbe davvero ricevuto risposta - il ragazzo chiede quello che più sta loro a cuore: «Abbiamo un dubbio atroce, se uno fa Sinco e poi, allo stesso tempo, fa pure angolo, che succede?». La donna, moglie di Emilio Salvatore, scioglie il dubbio: «Allora te piglià tutte cose» (allora devi riscuotere entrambe le vincite).

Il video caricato nella notte di Santo Stefano è diventato velocemente virale su TikTok, dove gli utenti hanno apprezzato l'audacia del gruppo di amici non senza sollevare qualche perplessità: «Dove avete trovato il numero?», chiede qualcuno. Chiunque sia in possesso di una scatola di Sinco, potrà verificare che questo è presente sulla confezione in cui appare proprio la famiglia del signor Salvatore (quest'anno in una versione rinnovata dopo 40 anni dalla sua creazione).