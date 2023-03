NEW YORK Lei ama descriversi come «una semplice ragazza texana», ma il mondo la adora, i giovani la seguono come un idolo, e su Instagram infatti ha raggiunto un record che mai nessuna donna aveva toccato prima di lei. Ed eccola lì, sopra tutte, Selena Gomez, con un bottino di follower che ha già superato la soglia dei 400 milioni. Un record vero nel settore femminile che la pone al terzo posto in assoluto dopo due grandi campioni del calcio come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Dall'alto del suo essere un fuoriclasse, CR7 conduce con la bellezza di 562 milioni di seguaci, cioè non troppo distante dalla Gomez. Al secondo posto c'è l'altro grande del pallone, l'argentino Messi, che viene spiato quotidianamente da 402 milioni di persone. Sembra che fra i due eroi degli stadi continui anche su Instagram la storica rivalità che spesso è stata paragonata alla rivalità tra Muhammad Ali e Joe Frazier nel pugilato, o a quella tra Roger Federer e Rafael Nadal nel tennis.



LE LADIES

Selena, invece, gioca un altro campionato e scavalca di varie decine di milioni la seconda in classifica fra le donne, Kylie Jenner, una delle giovani della scuderia Kardashian, che insieme occupano ben 4 posizioni fra le prime 12. L'affermazione di Selena, forse, può apparire scontata se si pensa che la 31enne cantante e attrice è sul palcoscenico da quando era bambina, e ha un carattere e un talento che sembrano attirare la grande simpatia della gente. Dopo 3 album e 35 canzoni single, con decine di milioni di copie vendute in tutto il mondo, ultimamente ha ottenuto un vero successo sia di critica che di pubblico nella serie giallo-comica "Only murders in the building" in cui recita al fianco di due leggende del cinema come Martin Short e Steve Martin. Ma sono forse state le sue vicende personali a attirarle tanta simpatia. Selena non ha mai fatto mistero di soffrire di lupus, una malattia che può danneggiare i reni.



LA VITA E I SOCIAL

Nel 2017, si ritirò per qualche mese dalle scene, perché aveva ricevuto un trapianto di rene. E la grande storia, che appassionò e commosse il pubblico fu che a donarglielo era stata la sua migliore amica, l'attrice Francia Raisa. L'anno scorso Selena ha di nuovo riscosso la commozione dei suoi seguaci nel documentario «Selena Gomez: My Mind & Me», in cui ha confessato di soffrire di bipolarismo, nel tentativo di contribuire a cancellare lo stigma che spesso pesa su chi ne sia affetto. Ma a scatenare il mondo delle chat è stato di recente una specie di litigio scattato proprio su Instagram fra Selena stessa e la moglie di Justin Bieber, Hailey Rhode Baldwin sostenuta proprio da Kylie Jenner. Una "lite" durata mesi e nata difficile a credersi sulle sopracciglia di Selena, dopo che lei aveva pubblicato su Instagram una propria foto con le sopracciglia molto definite e scure, e si era lamentata «forse le ho laminate troppo» (la laminazione è un trattamento che le rende folte e ben definite). I commenti successivi sono stati ritirati ma a quanto pare che Hailey e Kylie abbiano fatto ironia su quelle sopracciglia, e le chat hanno dichiarato che era scoppiata una "feud", una lite pubblica, con i siti di pettegolezzo che ci si sono lanciati a capofitto. Succede che fra Selena e Hailye c'è qualche precedente difficile, considerato che la giovane texana è stata le girlfriend del famoso cantante Justin Bieber prima che lui si innamorasse e sposasse Hailey. Non era mai sembrato che fra le due donne ci fosse dell'animosità, e tuttavia il pubblico del web ha colto al balzo l'incidente delle sopracciglia per dividersi in Team Selena and Team Hailey. E questo, di conseguenza, ha molto spinto in alto i numeri di Selena su Instagram, dove comunque Hailey è molto molto distanziata con "appena" 48 milioni di follower.



Kylie Jenner, scavalcata da Selena nell'Olimpo di Instagram, ha cercato di raffreddare gli ardori eccessivi del pubblico spiegando che non «c'era nessuna lite» e si stava facendo «una montagna da nulla». Dal canto sui Hailey Bieber ha affermato che fra lei e Selena «c'è solo amore», e Selena ha risposto nello stesso tono. Sorrisi, foto insieme, cuoricini. Ma intanto la "semplice ragazza del Texas" è entrata nella storia di internet.