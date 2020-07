Isole Svalbard sempre più al caldo: 21,2 gradi verso il record assoluto della temperatura, ecosistema a rischio

Invece di 5 o al massimo 8 gradi il termometro segna 21.2 gradi: decisamente troppo oltre la media stagione per le Isole Svalbard. L’arcipelago norvegese del mare Glaciale Artico, storico punto di partenza per le esplorazioni del Polo Nord, non pativa tanto caldo dal 1979 quando si arrivò a 21.3. Secondo il Norwegian Meteorological Institute è un record destinato a essere battuto e per di più preoccupa il trend che vede queste temperature durare per tutta l'estate.

Riscaldamento globale

Ultimo aggiornamento: 26 July, 10:51

Per le autorità norvegesi, che hanno diffuso il rapporto “Clima alle Svalbard 2100”, è possibile che entro il 2100 la temperatura media nell'arcipelago cresca da 7 a 10 gradi rispetto al secolo precedente.