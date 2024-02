Randy Ashu, il ragazzo camurense (che dopo aver attraversato il Mediterraneo) si è laureato in giurisprudenza con 110 e lode

Randy Ashu, 24 anni, di origini camerunensi arrivato in Italia passando per il mare ha ottenuto recentemente un risultato strabiliante.

Il ragazzo, che ora vive a Vico Equense, si è laureato con 110 e lode in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli. La sua è una storia di riscatto e vittoria arrivata con molta fatica.

La storia di Randy

Randy Ashu, dopo aver attraversato il mediteranneo da solo, ha studiato la lingua italiana,si è iscritto all'università e ha lavorato come mediatore culturale e portiere notturno per sostenersi dal punto di vista finanziario. Il suo percorso è una fonte di ispirazione per tutti i giovani che come lui non hanno una storia facile alle spalle. Lui è stato capace di dimostrare che attraverso la determinazione, impegno e mentalità si possono superare anche le sfide più impegnative.

Randy per motivare le persone che vogliono raggiungere i propri obiettivi come ha fatto lui, ha detto: «Non basta essere motivati, bisogna veramente innamorarsi del proprio percorso. Questa è la mia filosofia, che si applica a ogni aspetto della vita, non solo accademico, ma in generale. Inoltre, il consiglio più importante che vorrei condividere è quello di essere capaci di chiedere aiuto quando necessario, in qualsiasi ambito».

Il futuro

Randy dal 2018 è stato uno dei beneficiari del programma di borse di studio della Fondazione Aurora, in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e la Comunità di Sant'Egidio, dedicato ai giovani con background migratorio. Lui ha deciso di “dedicare” la sua tesi al terzo settore, che ha sostenuto il suo percorso di integrazione sociale e accademica.

Randy Ashu guardando al futuro sogna di intraprendere una carriera come avvocato societario, con un particolare interesse nel settore energetico e delle infrastrutture. Non esclude la possibilità di proseguire gli studi con un master o ulteriori corsi accademici, per aumentare la sua versatilità e le sue competenze nel campo legale.