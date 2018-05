Peter Gabriel, moglie guarita dal cancro con una cura sperimentale: «Non smettete mai di crederci»

di Domenico Zurlo

Buone notizie per, il 78enne cantante ex: la moglie, 47 anni, che si era, sta meglio e pare sia sulla via della completa guarigione. La donna, sottoposta ad un ciclo di chemioterapia che l’aveva fortemente debilitata, si era ammalata di una forma rara e aggressiva di tumore, il linfoma di Hodgkin: ma, il peggio è passato.Peter ha ringraziato pubblicamente i medici che hanno curato la consorte, per aver salvato «la vita della donna che amo», e ha incoraggiato i malati di cancro a resistere: «Restate concentrati, credete in voi stessi», ha detto, aggiungendo «non permettete a nessuno di dire che non c’è più niente da fare, non credete mai che sia tutto finito».Meabh è riuscita a salvarsi grazie ad una terapia nuova, la: un trattamento sperimentale che rientra nelle immunoterapie. «Grazie alle tecniche di manipolazione del Dna, quindi attraverso la terapia genica - si legge sul sito web della- è possibile veicolare frammenti di Dna all’interno dei linfociti, in modo da insegnare loro a riconoscere il tumore».In questo tipo di terapia, si prelevano le cellule del malato modificandole per stimolare e aumentare la risposta del sistema immunitario: in altre parole, questa cura interviene per potenziare la risposta immunitaria poiché il cancro, solitamente, indebolisce il sistema stesso.Questa cura si è dimostrata decisamente efficace contro il, un tumore maligno del sistema linfatico che si sviluppa proprio nel sistema immunitario. Un tipo di cancro piuttosto raro (0,5% dei casi diagnosticati, secondo l’AIRC), per cui la chirurgia è poco utilizzata, a vantaggio di altri trattamenti, soprattutto la radioterapia e la chemioterapia.