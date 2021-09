Modena, a Pavullo le celebrazioni per i 110 anni Aero Club d'Italia

Si terranno a Pavullo nel Frignano, nel Modenese - dal 10 al 12 settembre - le celebrazioni per i 110 anni dell'Aero Club d'Italia: l'evento, a cadenza decennale, è sempre stato organizzato a Roma, nella cornice del Circo Massimo e del Foro Italico e, per la prima volta, cambia sede. Nella tre giorni emiliana ci sarà spazio per espositori legati al mondo del modellismo e del parapendio a motore, un'esposizione statica di velivoli di Hag e i visitatori potranno ammirare aeromodelli, mongolfiere, paracadutisti, deltaplani, parapendio, show acrobatici di aerei e alianti e elicotteri militari. Oltre alle esposizioni e alle esibizioni saranno organizzati momenti di approfondimento e convegni tra cui la prima assemblea nazionale delle "Città dell'Aria" e gli Stati generali dell'avioturismo.

Diverse le autorità che parteciperanno alle celebrazioni tra cui Alessandro Morelli, viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e Stefania Pucciarelli, viceministro della Difesa nella giornata di sabato 11, mentre domenica 12 settembre sarà presente il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.