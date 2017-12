Manda una foto della sua ragazza alla mamma, ma fa un errore imbarazzante: il particolare 'hard'

I took this picture to let my Momma know I found the shirt she got me, but Meghan is too pretty not to post I️t. pic.twitter.com/TpHsKr1qGx — Maison Vallance (@WhiteKidCanJump) 20 novembre 2017

Ok just realized I sent this to my mom with THE ROPES ATTACHED TO MY HEADBOARD..... https://t.co/qpCdMKawjx — Maison Vallance (@WhiteKidCanJump) 20 novembre 2017

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho scattato questa foto e l'ho inviata a mia madre per farle sapere che avevo ritrovato la maglia che mi aveva regalato, ma Meghan è troppo bella per non postarla».Inizia così un tweet che ha dato vita ad una situazione decisamente imbarazzante e tragicomica per un giovane del Tennessee, Maison Vallance, che sul social ha postato una foto pensando di fare un complimento alla sua fidanzata.Quello che Maison non poteva certo immaginare è che in alto a sinistra, nella foto, compaiono alcune corde rosse agganciate alla spalliera del letto. Probabilmente, quella foto è stata scattata dopo una notte all'insegna del sesso selvaggio e un po' 'sadomaso'. Solo dopo il ragazzo si accorge dell'incredibile errore e lo racconta sempre su Twitter. Lo riporta anche Unilad