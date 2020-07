Lite in spiaggia per gli ombrelloni tra sardi e milanesi: arrivano i carabinieri

Ultimo aggiornamento: 21 Luglio, 10:51

invadenti, poca distanza di sicurezza, e in spiaggia si finisce per litigare: è successo a, in, dove alcunihanno avuto una discussione con residenti del posto. Il motivo? Ombrelloni piazzati in, per tenere il posto occupato.LEGGI ANCHE Olivia Paladino al Circeo: la compagna di Conte nel resort sul mare con la figlia una famiglia del posto, racconta L’Unione Sarda, è arrivata al mare molto presto e ha trovato gli ombrelloni piazzati dalla sera prima per ‘occupare’ la prima fila, senza bagnanti intorno. Un comportamento che non hanno ritenuto evidentemente corretto: per questo hanno preso la decisione di posizionarsi comunque nella stessa zona, senza curarsi della presenza degli ombrelloni altrui.chiedendo il rispetto delle distanze di sicurezza e che si allontanassero dai loro lettini e ombrelloni. La lite, scrive L’Unione Sarda, è stata così insistita che sono arrivati addirittura i carabinieri: alla fine sono stati i turisti milanesi a spostarsi, pur protestando. La prossima volta, anziché piazzare l’ombrellone dalla sera, punteranno la sveglia un paio d’ore prima.