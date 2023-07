Licenziata cuoca di 20 anni perché ha utilizzato il cellulare durante il suo turno: «Non è vero. Al mio capo stavo antipatica»

Una giovane cuoca, di appena 20 anni, è stata licenziata per aver controllato il suo telefono. L'accusa è che abbia usato il device per ben quattro ore - nonostante lei abbia smentito. La donna ha filmato di nascosto il momento in cui è stata licenziata. La protagonista di questa storia è Sophie Alcock, di Manchester.

La ventenne sostiene che il 6 luglio si sarebbe distratta perché stava ricevendo mail relative alla sua laurea.

Gesto che non è piaciuto al suo capo che l'ha licenziata. La studentessa di storia ha dichiarato che anche un altro collega è stato licenziao per il suo atteggiamento.

Sophie afferma di essere stata al telefono solo per due ore e 50 minuti quel giorno: «Controllavo lo smartphone nelle pause».

L'ex cuoca ritiene che al suo capo non piacesse il suo atteggiamento al lavoro. Così ha filmato il licenziamento «in diretta» come prova. Il ristorante «Toast» ha confermato che Sophie non lavora più per loro, ma ha rifiutato di motivare le ragioni, offrendole di mettersi in contatto con loro se volesse discuterne ulteriormente e augurandole buona fortuna per il futuro.