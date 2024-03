Prende le ferie e parte per Dubai, poi l'amara sorpresa: «Ho scoperto di essere stata licenziata un'ora dopo l'atterraggio»

Perdere il lavoro dopo aver semplicemente preso i giorni di ferie che spettavano di diritto. Incredibile, ma vero. A raccontarlo è una ragazza americana su TikTok, conosciuta con l'user @Withlovesevil, il cui video è diventato virale. «Quando scopri di essere stata licenziata un'ora dopo essere atterrata a Dubai durante le ferie», scrive la protagonista di questa vicenda, in un filmato nel quale mostra la sua faccia sconvolta, al limite del pianto, dopo aver ricevuto la notizia.

La dinamica è ancora più surreale: la ragazza non aveva preso i suoi PTO (ore di permesso retribuite, ndr) durante le festività invernali, per dare la possibilità ai suoi colleghi che festeggiano il Natale di stare in famiglia.

E per avere lei stessa la possibilità di andare in vacanza nei mesi seguenti.

Ferie e licenziamenti

Diversi utenti hanno scritto parole di conforto per la donna e le hanno detto di non pensarci e godersi la vacanza, di non lasciare che il suo viaggio venga rovinato dalla brutta notizia: «Divertiti, riprenditi e poi si riparte! Ce la puoi fare!».

Sono tantissime, tuttavia, le persone che hanno fatto presente molte situazioni vissute personalmente in cui si sospetta un collegamento tra le ferie e il licenziamento: «Sono stata cacciata, guarda caso, quando ero incinta di 24 settimane e una settimana prima di Natale. Ho scoperto che ai capi non frega nulla, quindi mi prendo le ferie quando mi pare», «MAI fare più di quel che ti è richiesto dall'azienda. Faccio il mio lavoro, e basta così. Non c'è mai lealtà da entrambe le parti», «Mio marito ha dovuto mollare la famiglia nel mezzo della vacanza a Disneyworld perché l'azienda gli ha rifiutato metà delle ferie richieste, poi lo hanno licenziato quando noi eravamo ancora in Florida».