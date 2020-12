Miriam a 6 anni aveva un solo regalo da chiedere a Babbo Natale. «Quest'anno vorrei riavere il mio papà», aveva scritto nelle letterina indirizzata a Santa Claus poco prima della vigilia e recapitata in un ufficio postale della provincia di Campobasso. Una storia commovente raccontata su Facebook da Antonio D'Alessandro segretario regionale della Slp-Cisl. «Il papà di Miriam è scomparso a 47 anni a causa di una malattia - spiega - E lei aveva un solo desiderio: riaverlo indietro.

Riportami papà

La lettera della bimba è arrivata qualche giorno prima di Natale e grazie a Poste Italiane che, a Campobasso come nel resto d'Italia, ogni anno mette a disposizione la propria rete logistica dedicando a tutti i bambini la 'Posta di Babbo Natalè non è andata persa». Nemmeno il tempo che la letterina giungesse presso il Centro di distribuzione postale di Campobasso, infatti, che il desiderio della bambina era già noto a tutti gli operatori.

Lettera a Babbo Natale

Babbo Natale si è messo così a lavoro. Subito è partita una gara di solidarietà per far pervenire alla piccola Miriam almeno il dono da lei scelto in alternativa, cioè la "Casa di Barbie", regalo che il papà tanto amato non avrebbe potuto donarle. Per il bigliettino d'auguri, a firma di Babbo Natale, sono stati scelti un disegno e una poesia realizzati dalla figlia di un operatore postale. «Piccola Miriam anche se non è con te, papà tuo che è lassù abita nel tuo cuoricino - si legge nella risposta di Santa Claus - Ti sarà accanto in ogni momento della vita. Vuole mandarti dal paradiso un bacio grande grande. Ogni giorno che passa la sua mano ti accarezza e devi essere forte perché ti pensa con amore adesso e sempre». Il biglietto, con il dono natalizio, è stato consegnato alla madre ed alla piccola Miriam dal direttore dell'Ufficio postale da cui la letterina è partita. E Miriam forse adesso si sente meno sola.

Ultimo aggiornamento: 14:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA