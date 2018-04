© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Noi allenon siamo più abituati». Questa è la riflessione cheha voluto condividere con i suoi fan suraccontando un episodio che gli è accaduto.Il regista ha spiegato di aver incontrato unche dopo essere uscito dal parcheggio, dove Pieraccioni stava posteggiando, è tornato indietro per dargli il biglietto del parchimetro non ancora scaduto. Lonardo confessa di aver pensato che volesse l'autografo, invece non era così e quando gli ha chiesto quanto gli dovesse l'uomo ha risposto serenamente che non c'era bisogno di dare nulla.«Ormai siamo abituati alle cattive azioni viviamo nella paura delle fregature, ci siamo assolutamente disabituati ad un gesto gentile», spiega ancora nel post confessando di aver anche controllato la validità del ticket, infatti conclude: «Aiuto, siamo irrecuperabili».