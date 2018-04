Raf, lo scherzo delle Iene: il tatuaggio del figlio è imbarazzante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è stato vittima di un discutibilede Le Iene. Al cantante, infatti, è stato fatto credere che il figlio, di nascosto, avesse deciso di farsi undecisamente più vistoso e audace di una semplice chiave di violino, come i due avevano concordato. Tutto grazie ad alcuni complici della trasmissione in onda suIl celebre cantante, infatti, ha undi 17 anni,, e lo aveva accompagnato nello studio di un tatuatore che avrebbe dovuto disegnare una piccola chiave di violino sul collo del ragazzo. Dopo aver firmato l'autorizzazione, Raf esce in compagnia di un suo amico, complice degli autori della trasmissione, per poi tornare più tardi e scoprire che il figlio aveva scelto di farsi anche un altro tatuaggio, decisamente più grande e vistoso.Sulla fronte, proprio sopra al sopracciglio destro, campeggiava infatti la scritta '', che in inglese significa 'maledetto'. Come se non bastasse, la moglie di Raf e madre di Samuele, anche lei complice de Le Iene, fa sapere al marito che il figlio è stato convocato per un colloquio di ammissione ad una prestigiosa università statunitense. Imbarazzato per il tatuaggio, Raf non sa cosa fare e quando gli viene detto che Samuele non può essere ammesso per via di quella scritta sulla fronte, tenta la mediazione diplomatica, ma senza successo.Ciò che turba davvero il cantante, tuttavia, è la possibile reazione della moglie al tatuaggio. Raf non sa che la donna è tra i complici dello scherzo, ben riuscito, che viene svelato solo quando l'uomo è sull'orlo di una crisi di nervi.