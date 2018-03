Il terribile scherzo a Corinne Cléry (con la complicità di Serena Grandi) /Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

vittima di uno scherzo de Le Iene, con la complicità del figlioccioe della sua madre naturale,Edoardo è il figlio di Serena Grandi e Beppe Ercole, che poi si sposò con Corinne, che di fatto divenne la sua mamma adottiva, nonostante un rapporto fatto di alti e bassi. Oggi Edoardo è un bel ragazzo di, che non ha più problemi a vivere liberamente la propria, e facendo credere di avere una bella sorpresa per Corinne, la invita a Roma.Una volta giunta nel loft nel centro della capitale, Corinne capisce che Edoardo vuole presentarle il nuovo fidanzato, Nicolò. Quello che Corinne non sa è chenon è altri che Nic Bello, uno degli attori de Le Iene. L'attrice sembra entusiasta di Nicolò, ma i primi sospetti giungono quandoinvia un (falso) messaggio vocale: «Ancora con quello? Lo sai che non mi piace per niente...».I due vogliono far credere all'attrice francese che Edoardo vuole comprare l'per regalarlo a Nicolò, nonostante i due si conoscano da appena 15 giorni. Come se non bastasse, Edoardo chiede a Corinne di pagare i 70mila euro mancanti per procedere all'acquisto, e a questo punto la situazione si fa tesa, con Nic che cambia decisamente atteggiamento. Quando poi rivela a Corinne di essere etero e di far finta di essere innamorato di Edoardo solo per convenienza, la tensione sale alle stelle...