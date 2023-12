Influencer milionaria compra un passeggino Dior da 8mila euro: «Non mi interessa la sicurezza, voglio solo apparire»

L'influencer di TikTok Linda Andrade ha svelato il prezzo vertiginoso di un passeggino Dior in un suo video caricato sui social. Il post, che ha raggiunto oltre 15 milioni di visualizzazioni, mostra il costoso passeggino Dior da 7.700 euro con la didascalia: «Non mi importa della sicurezza, mi interessa apparire». I commenti si dividono, tra chi crede che la 24enne che vive a Dubai stia scherzando e chi pensa sia tutto vero.

Nel canale, i video sono incentrati tutti sull'ostentazione del reddito percepito dal marito milionario e dal conseguente shopping illimitato.

Le ostentazioni nel video

Il video inizia con la content creator che annuncia di essere incinta del marito milionario, per poi dire che la parte migliore della gravidanza è fare shopping per il il bambino che verrà. Linda esprime il desiderio di avere un passeggino Dior o Fendi: «Voglio uscire con la paura di essere presa di mira per il passeggino costoso. Qua a Dubai non succede, ma avete capito che intendo».

La clip prosegue mostrando altri articoli della sezione per neonati di Dior, con un plaid di vera pelliccia al costo di 26mila euro che ha delle «vibes» stupende. Successivamente, la futura mamma menziona gli acquisti di alcuni regali per il parto, prima di passare a esaminare anelli di diamanti.

La ragazza specifica di volere un diamante blu se sarà un maschio, uno rosa se sarà una femmina, insieme a una Birkin, indipendentemente dal genere. Aggiunge di volere anche un'auto: «Credo sia legittimo, visto che sono incinta», afferma nel video.

La coppia milionaria

La giovane, sposata con Ricky Andrade, un ricco trader di Forex e Crypto di Dubai, ha affrontato critiche nel passato, venendo etichettata come «gold digger» (una donna che si sposa con un uomo ricco solo per i soldi), spiega il Daily Mail.

La coppia è sposata da quando Linda aveva 19 anni, e il marito di 27 anni afferma di guadagnare oltre 150mila euro al mese come investitore immobiliare, con investimenti in borsa e criptovalute. Linda, autodefinitasi «Original Dubai Housewife», condivide regolarmente video che mostrano il lusso della sua vita con il suo quasi milione di follower su TikTok.

La ragazza vive a Dubai ma è nata in Giordania e cresciuta in California. Si è poi trasferita negli Emirati Arabi Uniti dove vive col ricco marito.