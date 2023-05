Hasbulla Magomedov, chi è il diciottenne influencer con le sembianze di un bambino

Chi è Hasbulla Magomedov, arrestato nel Daghestan per avere bloccato il traffico nella capitale Machačkala durante una festa di addio al celibato? Il diciottenne affetto da nanismo (è alto un metro e 10) in pochi anni è diventato un influecer raggiungendo con il suo account Instagram 1,7 milioni di follower.

Con la sensibilità che attraversa molta parte dei social il giovane colpito da nanismo ipofisario viene definito "un meme vivente".

Hasbulla, del resto ha puntato sulle sue sembianze da bambino per bucare il video: è originario del Daghestan, una repubblica della Federazione Russa con circa 3 milioni di abitanti.

L'allora minorenne pubblica storie sui social dal novembre del 2020 e già l'anno seguente le sue gag sono diventate virali. Hasbulla è noto anche come Mini Khabib perché imita Khabib Nurmagomedov, un famoso russo espero di arti marziali.

Fra le foto più famose di Hasbulla quella del 2021 nell'abitacolo di un'automobile: in tanti l'hanno scambiato per un bambino.

Virali anche i video in cui il giovane del Daghestan sfida Abdu Rozik, un coetaneo del Tagikistan con un disturbo della crescita. Come comprensibile in tanti fra chi sofrre di questi disturbi non gradisce queste esibizioni: dura la nota della Dwarf Athletic Association della Russia.