Giorgia Palmas lancia i braccialetti dell'estate con il cerchietto. Il prezzo fa infuriare i fan: «Siamo impazziti?»

Giorgia Palmas lancia i braccialetti dell'estate con il cerchietto. Il prezzo fa infuriare i fan: «Inaccessibili». L'ex velina sarda ha lanciato una linea di braccialetti in argento 925 dorato in oro giallo 24kt, disponibili in cinque colori. Il nome è un tributo a Giorgia, iPalms. E il logo è proprio una piccola palma.

Ecco come la showgirl descrive l'iniziativa su Instagram: «Ebbene si, #iPalms sono tra noiii 🤩🤩

per tutte le persone che me l’hanno chiesto ho appena messo il link diretto per i braccialetti nelle mie stories ✨Grazie a tutte le persone tra voi che tramite le stories e i direct hanno sviluppato con me questo progetto, felicissima di aver collaborato con voi 🤩 e sono molto felice che parte del ricavato delle vendita andrà a sostenere @saluteallospecchio un’associazione per le donne a cui io tengo moltissimo 💖».

Sul sito ufficiale i monili glamour sono descritti così: «Ipalms è realizzato in argento 925, dorato in oro giallo 24kt con processo galvanico e smaltato a mano. Nichel free, cadmio free, piombo free. Tutti i materiali impiegati nella realizzazione del bracciale sono testati e certificati, anallergici e trattati con antiossidanti per mantenere lucentezza e resistenza nel tempo».

Ma è il prezzo (79,90 euro) a far storcere il naso a qualche fan: «Ma non sono neanche d'oro, sono inaccessibili». E ancora: «400 euro per averli tutti e 5? Ma stiamo scherzando?». E c'è resta deluso: «Li volevo ma costano troppo». In attesa del sold out.