Giorgia Palmas sposa Filippo Magnini con il rito religioso: l'annuncio social con data e "spiegazione"

Giorgia Palmas sposa (di nuovo) Filippo Magnini. Giorgia Palmas, dopo la cerimonia dello scorso maggio, ha annunciato dal social che celebrerà di nuovo il matrimonio con Filippo Magnini, con cui ha avuto la figlia Mia.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas (Instagram)

Giorgia Palmas sposa di nuovo Filippo Magnini

Giorgia Palmas annuncia le nozze con Filippo Magnini dalle stories del suo account social. La showgirl ha rispostò a una domanda di una follower (“Vi sposerete nel 2022?”) che chiedeva particolari a riguardo: «Si - ha svelato la Palmas - ci sposeremo (anche) con rito religioso, e si sarà nel 2022».

Giorgia Palmas e Filippo Magnini avevano già celebrato il loro matrimonio lo scorso anno, nel mese di maggio, ma con una cerimonia ridotta e limitata agli affetti più intimi per via delle restrizioni dettate dalle norme per arginare la pandemia da Covid. Adesso invece Giorgia è già al lavoro per organizzare una nuova cerimonia, stavolta in chiesa, con conseguenti festeggiamenti…