L'azienda Mattel assume giocatori di «Uno»: la paga è di 4.444 dollari (numero non casuale) a settimana. Ecco cosa è richiesto

Chi è che non ha mai giocato una partita a «UNO»? Ora l'azienda produttrice di uno dei più famosi giochi di carte della storia, ha deciso di rendere realtà il sogno di tanti amanti del card-game targato Mattel. A New York, infatti, sono ufficialmente aperte le selezioni per esperti e giocatori di UNO. L'obiettivo è di sponsorizzare il nuovo gioco «Uno Quatro». Lo stipendio è di 4.444 dollari, una scelta non casuale perché si riferisce alla carta più amata e odiata dai giocatori: il «+4», un malus - per chi lo riceve - che permette a un giocatore di dare quattro carte a un altro player, facendolo ritardare nella «chiusura» del gioco.

AAA cercasi candidati

Se siete amanti del gioco UNO allora questo è l'annuncio di lavoro che fa per voi. La Mattel, azienda produttrice di giocattoli e di marchi - come Barbie e Hot Wheels - sta cercando un «Giocatore professionista di UNO».

L'offerta vale un mese e lo stipendio è di 4.444 dollari a settimana.

Il lavoro, con sede a New York, prevede che il candidato prescelto «contribuisca alla creazione e alla realizzazione di contenuti social nuovi per il gioco» per il famigerato gioco di carte.

You've played UNO, you've played DOS, and now you can play UNO QUATRO, a classic four-in-a-row challenge with an UNO twist. Drop & swap to get four in a row matching either color OR number. We've even added special action tiles to keep your opponent on their toes. pic.twitter.com/LD3q09vkcF — UNO (@realUNOgame) August 1, 2023

L'incarico consiste nel contribuire alla promozione del nuovo gioco «UNO Quatro», una sorta di «Forza Quattro» con delle nuove regole basate sulla modalità classica del gioco di carte targato Mattel. Nel messaggio finale dell'annuncio si legge: «...Cerchiamo qualcuno che abbia la stessa passione nel lanciare un +4 e che sappia coinvolgere anche gli estranei nel gioco....

Cosa è richiesto

Il capo giocatore deve essere in grado di lavorare a New York per quattro giorni alla settimana e per quattro ore al giorno, dalle 14.00 alle 18.00, e deve essere disponibile per quattro settimane consecutive tra settembre e ottobre, anche se «le date e gli orari sono soggetti a cambiamenti». Nella descrizione del lavoro si legge anche che il candidato «deve essere a suo agio con interviste e apparizioni».

Tra le altre mansioni vi è quella di partecipare a dirette streaming per giocare al gioco UNO Quatro con i creatori del marchio, chiedendo a sconosciuti di partecipare, insegnando loro il gioco e coinvolgendoli.

Ma non è finita qui. Mattel scrive che «il giocatore «deve essere in grado di stare seduto per lunghi periodi, di sollevare e trasportare circa 23 chili e di allestire tavoli da gioco». Tra le altre avvertenze, l'annuncio di lavoro specifica che i candidati devono avere più di 18 anni, essere cittadini statunitensi/residenti permanenti o risiedere negli Stati Uniti.

Per candidarsi, è necessario inviare una video-richiesta tramite il canale TikTok dell'azienda, rispondendo alle seguenti quattro domande :

Qual è il tuo miglior ricordo di quando giocavi a UNO

Qual è il tuo miglior ricordo legato a un «Cambio giro»,

Perché non dovrebbero scegliere te come «capo giocatore» di UNO

Qual è la tua versione preferita di UNO

La scedenza per candidarsi è fissata entro il 10 agosto alle 23:59.