Gelato gusto Maccheroni e Formaggio, l'ultima dagli Stati Uniti: il sito va in tilt per il boom di richieste

La carbonara con il pomodoro affumicato e la lasagna Mac and Cheese sembravano ormai aver superato ogni possibile fantasia o incubo alimentare firmato Usa, ma il peggio doveva ancora venire. Quando le due sacrileghe imitazioni della cucina italiana all'estero sembravano ormai metabolizzate, ne arriva ora una ancora più difficile da digerire, ammesso che se ne trovi prima l'ardire di assaggiarla: il gelato al gusto maccheroni e formaggio. Ad essere colpito è proprio l'alimento italiano estivo per eccellenza. L'"innovativo prodotto", materializzandosi negli scaffali dei reparti congelati degli Stati Uniti, ha già registrato un boom di vendite e il sito dell'azienda produttrice è finito in tilt dopo esser stato preso d'assalto. Ma non mancano nemmeno le critiche e sui social i toni assumo sfumature apocalittiche.

Il prodotto «rinfrescante in una calda giornata estiva»

Il nuovo gelato ha l'iconico colore giallo-arancio di Kraft, che ricorda il ben più rassicurante e tradizionale gusto crema. L'azienda Van Leeuwen lo vende a 12 dollari insieme ai suoi altri gusti, come il thè verde e altre opzioni vegane. Tra gli ingredienti indicati sul sito del prodotto: panna, latte, zucchero di canna, tuorli d'uovo, miscela di salsa al formaggio Kraft (con paprika, curcuma e annatto aggiunti per colore, fermenti, fermenti lattici).

Il prodotto sarà disponibile per l'acquisto nei negozi Van Leeuwen in tutto il paese e online fino ad esaurimento scorte. Le aziende hanno descritto il gelato come «una pallina di gelato fresca e cremosa che porta quella sensazione confortante e nostalgica da una calda ciotola di Kraft Maccheroni & Cheese». «Sappiamo che non c'è niente di più rinfrescante in una calda giornata estiva del gelato. Ecco perché abbiamo voluto combinare due dei comfort food più iconici per creare un gelato con il sapore indimenticabile di Kraft Maccheroni & Cheese, con cui siamo tutti cresciuti», ha affermato Emily Violett, brand manager per Kraft Macaroni & Cheese.

«Come grandi fan di Van Leeuwen, sapevamo che sarebbero stati il ​​partner perfetto per creare questo gelato con noi. Non solo ha un sapore delizioso, ma è anche realizzato con ingredienti di alta qualità e non contiene aromi artificiali, conservanti o coloranti. proprio come i nostri Kraft Maccheroni & Cheese», ha aggiunto Violett. I fratelli Pete e Ben Van Leeuwen e Laura O'Neill hanno fondato Van Leeuwen nel 2008, operando con un camion giallo per le strade di New York City.

Ma nonostante le numerose e inaspettate recensioni positive, gran parte del web non è così entusiasta all'idea di provare il sapore unico. «Sto per piangere», scrive un utente commentando la notizia della sua uscita. «Ne avevamo bisogno?», «Questo è uno dei segni dell'apocalisse», scrivono altri.