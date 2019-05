Gabbiano mangia un topo a Ponte Milvio: il video virale fa impazzire il web Video

di Pier Paolo Filippi

"Preso col sorcio in bocca". E non per modo di dire, come recita il celebre detto romano riferito a chi viene colto in flagranza. Protagonista dell’ennesima “cartolina” dal degrado capitale è un gabbiano di stanza a Ponte Milvio, ripreso in un video virale sui social e rilanciato dalla pagina Facebook “Riprendiamoci Roma”. Il volatile tiene nel becco un grosso topo e attraversa “trionfante” la strada fino a raggiungere l’isola spartitraffico del piazzale. Qui deposita il trofeo di caccia sul selciato per poi riprenderlo e ingoiarlo tutto intero, come fanno i serpenti, coda compresa. Poi, evidentemente non sazio, prende la rincorsa e riparte al decollo all’inseguimento di una cornacchia, un altro ospite della sempre più varia fauna metropolitana, mentre una voce, probabilmente l’autore del video, ringrazia sarcasticamente la sindaca per lo “spettacolo”.