Il segreto per la felicità, lo psichiatra di Harvard: «Avere due persone fidate nella propria vita». Ecco quali

Qual è il segreto per la felicità? Il valore delle relazioni personali sta diventando sempre più importante in un mondo iperconnesso. Per il benessere emotivo (e non solo) i legami umani sono essenziali. Pilastri essenziali nella ricerca di una vita piena e soddisfacente. Lo psichiatra americano Robert Waldinger, che dal 1938 dirige lo storico 'Study of Human Happiness' di Harvard, ha rivelato l'importanza di avere almeno due persone fidate a cui rivolgersi nel momento del bisogno.

I rischi della solitudine

Condividere preoccupazioni e stress con gli altri aiuti il ​​corpo a ritornare a uno stato di equilibrio. Perché la solitudine cronica può portare ad alti livelli di stress e influire negativamente sulla nostra salute. Quando torno a casa e parlo con mia moglie, mi calmo di nuovo", rivela Waldinger.

La qualità delle relazioni

Lo studio ha rivelato che la qualità delle relazioni è essenziale, poiché avere legami forti e significativi con gli altri promuove la felicità e la salute. "Durante lo studio abbiamo chiesto loro di fare un elenco di persone che avrebbero chiamato nel cuore della notte se fossero state male o spaventate. Quasi tutti avevano la loro lista, ma c'era chi non sapeva indicare nessuno, anche chi era sposato. Ecco perché Waldinger incoraggia tutti, indipendentemente dalla personalità, a coltivare amicizie profonde e a impegnarsi in attività che li appassionano per espandere la propria cerchia sociale.

Le azioni da fare

Trascorrere del tempo con amici intimi, bambini e partner è essenziale e deve far parte della routine secondo lo psichiatra. Questo approccio è essenziale per coltivare le relazioni e contrastare l’idea sbagliata secondo cui le amicizie rimangono indistruttibili senza sforzo. Secondo Waldinger, stabilire punti di incontro regolari aiuta a preservare e rafforzare i legami affettivi nel tempo.