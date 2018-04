Conduttore Rai vince causa al Comune: la sua casa è da ristrutturare ma per errore non può fare i lavori

Ha acquistato una casa da ristrutturare più di due anni fa, con tanto di mutuo, pagamento di oneri concessori al Campidoglio e investendo migliaia di euro in lavori di progettazione. Per un errore dell’amministrazione, però, non è nemmeno riuscito a iniziare gli interventi edilizi. Per questo motivo, il presentatore Rai Federico Quaranta - volto de “La prova del cuoco” e conduttore di “Decanter” - ha fatto causa al Comune.



E ha vinto: il Tar del Lazio gli ha dato ragione e ha concesso 30 giorni di tempo al Campidoglio per risolvere la questione. Quaranta, assistito dall’avvocato Daniela Costageorgos, ha intenzione di chiedere un risarcimento danni da 100mila euro. È il 2016 quando il conduttore acquista un villino da ristrutturare vicino a viale Cortina D’Ampezzo. L’immobile, però, viene inserito per errore dalla Sovrintendenza capitolina nella “Carta della qualità”, che comprende una serie di edifici sottoposti a vincolo. Il risultato? Effettuare i lavori programmati è impossibile. La Sovrintendenza riconosce subito lo sbaglio e dà il via libera alla correzione. Ma in due anni niente è successo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA