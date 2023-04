Perché questo esercizio di matematica è sbagliato? La mamma non capisce la correzione della maestra

Un esercizio di matematica delle scuole elementari ha creato un ampio dibattito in Spagna. Perché? La soluzione, apparentemente, sembra semplice. Ma la maestra ha contrassegnato il risultato come errore. Uno sbaglio che la mamma dell'alunna proprio non riesce a comprendere e per questo ha pubblicato sui social una foto con il dettaglio della moltiplicazione "sbagliata", chiedendo parere agli utenti di Twitter.

La moltiplicazione sbagliata

La mamma, l'utente Twitter @Madredelalobita, mostrando la peculiare correzione di una maestra della figlia ha aperto il dibattito: «Voglio che provi a indovinare perché l'insegnante di mia figlia contrassegna questo esercizio come sbagliato» dice in un tweet condividendo l'immagine dell'esercizio. «Ci sono quattro scatole con tre anelli ciascuna. Quanti anelli ci sono in tutto?», si legge nel testo del problema. La bambina risponde così: moltiplica le quattro scatole per i tre anelli e ottieni 12 anelli come risultato. L'insegnante però corregge l'esercizio e fa notare che la risoluzione presa è errata.

Quiero que intentéis adivinar por qué la profesora de mi hija le marca este ejercicio como mal pic.twitter.com/fJR05qbV1b — Madre Loba (@Madredelalobita) March 28, 2023

La correzione

La soluzione al dilemma arriva dai commenti: «Perché sarebbe 3x4, non 4x3. Sembra una sciocchezza, ma il modo corretto è moltiplicare il contenuto per contenitore». «Perché ha messo 4x3 ma dovrebbe essere 3x4. Ho avuto la stessa discussione con il tutor di mio figlio l'anno scorso. Continuo a non capirne la logica», sono state alcune delle reazioni più gettonate.