in vista dell'estete è il mantra di ogni primavera. E mentre per qualcuno resterà un proposito da rimandare all'anno prossimo, c'è anche chi ci sta riuscendo grazie a un impegno costante: lo dimostrano le foto del suo cambiamento dopo la perdita di quasi 32 kg.Si tratta del 26enne Jeffrey Kendall, un giovane del Connecticut che sta condividendo i suoi successi con la community didiventando anche una fonte di ispirazione per quanti vogliono intraprendere un percorso di cambiamento non solo fisico, ma anche interiore. La vita di Jeffrey non è stata sempre così serena, e fino a due anni fa non credeva che sarebbe mai riuscito a ottenere alcun risultato: era sovrappeso, disoccupato e impegnato a prendersi cura della madre dopo un intervento molto delicato al cervello.La molla è scattata quando un suo amico gli ha chiesto di accompagnarlo in palestra per consolarsi dopo un litigio con la fidanzata, e da quel momento la vita di Jeffrey ha preso una svolta inaspettata: «Riguardando al me stesso dell'epoca, mi accorgo che ero depresso e in costante battaglia con il mio aspetto». La sua routine è cambiata pian piano, prima con delle lunghe passeggiate, poi con l'allenamento quotidiano, anche casalingo.Jeffrey ha presto scoperto che YouTube è un'ottima fonte gratuita per i video di allenamento e ha anche scoperto che molti dei trainer online non solo offrivano esercizi, ma anche una guida in stile guru su come accettare i propri difetti, amare se stessi e ottenere il massimo dalla vita. All'esercizio il 26enne ha unito un'alimentazione sana, e i due elementi hanno contribuito a trasformarlo a tal punto da farlo assomigliare - a detta degli utenti di Reddit - al principe della favola Disney "La Bella e la Bestia".Jeffrey attribuisce la sua incredibile trasformazione anche all'amore e al sostegno dei suoi amici e della sua famiglia.