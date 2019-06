Dieta, Panzironi promette 120 anni di vita: domani show per 50.000, medici contrari

«Una giornata storica che cambierà la medicina ... per sempre!». È questa la promessa che campeggia sul manifesto con il quale il giornalista Adriano Panzironi pubblicizza l'ultimo suo grande evento-show - in programma il 30 giugno al Palazzetto dello sport di Roma (previste 50.000 presenze) - per promuovere 'Life 120', un regime alimentare, una dieta, che secondo il suo promotore assicurerebbe di vivere fino a 120 anni. Evento in calendario bocciato da medici e istituzioni, che avvertono come il cosiddetto metodo 'Life 120' non abbia alcuna validità scientifica, ricordando che lo stesso ministro della Salute, Giulia Grillo, aveva già duramente criticato il suo promotore.

Netta la presa di posizione di Walter Ricciardi, professore di Igiene e Medicina Preventiva all'Università Cattolica e presidente eletto della World Federation of Public Health Associations: «Mi sembra l'ennesimo capitolo delle varie saghe: Di Bella, Stamina, siero Bonifacio, in cui perlomeno c'era però qualcuno che era laureato in discipline scientifiche. Nel caso di Stamina no. Era uno psicologo. In questo caso non c'è neanche quello: c'è un giornalista che non so in cosa sia laureato che dice che farà arrivare tutti i cittadini a vivere 120 anni attraverso una serie di cose che vende lui. È roba da Far West». E prende nettamente le distanze dal guru di 'Life 120' anche il presidente della commissione Sanità del Senato Pierpaolo Sileri, secondo cui Panzironi è «un soggetto con delle teorie questionabili ed ha davvero una scarsissima cultura su ciò che era l'alimentazione anche nell'era paleolitica».



No dei diabetologi. La Società italiana di diabetologia invita le persone con diabete a non abbandonare le terapie anti-diabete nell'illusione di poter 'curarè il diabete con dieta e integratori come promesso da alcuni personaggi televisivi. Si rischia di mettere a repentaglio la vita, spiegano i medici. «Un personaggio televisivo che annuncia, ma forse sarebbe più corretto dire minaccia, di 'cambiare per sempre la medicinà grazie ad un evento da lui organizzato a Roma per domenica 30 giugno configura una situazione inaccettabile e intollerabile in una società civile che abbia a cuore la tutela della salute dei cittadini».



A parlare è il presidente della Società Italiana di Diabetologia (Sid), il professor Francesco Purrello. Il caso è quello di Adriano Panzironi, che ha ricevuto una multa di 264 mila euro comminata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per aver trasmesso sul suo canale televisivo «informazioni pubblicitarie potenzialmente lesive della salute», una denuncia dell'Ordine dei medici di Roma per esercizio abusivo della professione medica e una sospensione dall'Ordine dei giornalisti del Lazio. Panzironi ha organizzato un evento in programma per il prossimo 30 giugno al Palazzo dello Sport dell'Eur di Roma. «Nel pieno rispetto della libertà di pensiero e di parola - conclude Purrello - la Società Italiana di Diabetologia intende denunciare questo flusso di disinformazione e di fake news che può nuocere gravemente alla salute delle persone».

