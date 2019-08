Daniela Santanchè e gli auguri di Ferragosto con gaffe: tutti guardano quello che accade dietro Video

Mi dispiace che la politica dia un pessimo spettacolo

, Daniela Santanché fa un punto sulla crisi di governo dopo aver salutato i suoi follower con

Buon ferragosto

. In molti, però, si sono distratti perché alle spalle della senatrice di Fratelli d'Italia, che ha girato il video in spiaggia, appare un tizio che si fa la doccia dopo un bagno in mare.

Buon Ferragosto! Ecco i miei auguri ☀️🇮🇹 pic.twitter.com/uEzV6gqW8Z — Daniela Santanchè (@DSantanche) August 15, 2019

"La parte più interessante è il tizio dietro che si lava", "Non sono riuscito a seguire una parola: il tizio dietro ha catturato tutta la mia attenzione": alcuni dei commenti ironici arrivati sul profilo di Santanché

© RIPRODUZIONE RISERVATA