La scintilla d’amore raccontata in live tweeting. Un banale cambio di posto in aereo diventa una storia da milioni di click. Tramontata l’era dei reality tv, è il principio di una nuova epoca, dove la vita rimbalza sui social senza soluzione di continuità col mondo reale.L’attrice Rosey Blair, insieme al compagno si trova in volo da New York a Dallas. A separarli un posto occupato da un’altra donna, a cui chiedono uno scambio di poltrone. Parte la storia, immaginata da Blair e raccontata su Twitter. «Abbiamo scherzato sul fatto che il nuovo vicino di posto potesse essere l'amore della sua vita», cinguetta l’attrice, con tanto di foto rubate e postate. Ogni istante, sguardo e frase di uno dei flirt più classici, tra vicini di posto, quasi un cliché, diventa virale. All’insaputa della coppia che ha proseguito la conversazione. Tra chiacchiere sul fitness, passaggi alla toilette ed occhiate maliziose, Blair ribatte a colpi di tweet e conquista la platea social.Oltre 800 mila like e retweet a raffica, mente l’aereo scende su Dallas. Gli sconosciuti-star, prendono i bagagli insieme mentre le foto dell’attrice rimbalzano tra gli addicted di Twitter. Nell’epoca pre-social nessuno avrebbe più saputo nulla del destino dei due, eccetto parenti ed amici se fossero convolati a nozze. Una storia perfetta da raccontare a cena, tra intimi. Non a 5 milioni di persone, perché intanto la forza virale, tiene testa sui media americani. Ed è caccia alla coppia. Lui si fa riconoscere, atleta, belloccio, scrive all’account di colei che ha montato il caso, Rosey Blair. Lei preferisce l’anonimato, strano in questi tempi, si sa solo il suo nome Helen, che cercava solo un momento di pausa dalla vita a migliaia di metri di altezza dalla terra. E si è ritrovata davanti agli occhi di un mondo di sconosciuti.