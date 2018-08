Claudio Santamaria fa la guerra a Instagram e pubblica (di nuovo) la foto nudo con la moglie Francesca Barra

L’abbraccio, olio su tela. 50x70. 2018. @francescabarra1 . Nessun amplesso rappresentato, nessun genitale nudo o natica in primo piano, nessun animale maltrattato

. Verrà di nuovo "censurata"?

Guerra aperta tra Claudio Santamaria e Instagram: l'attore, che aveva pubblicato una foto che ritraeva lui e la moglie Francesca Barra nudi e abbracciati dietro un vetro opaco, poi rimossa dal social, non demorde e ripubblica lo scatto "incriminato".La foto era stata rimossa da Instagram perchè contro le "linee guida della comunità". «Siamo indignati e arrabbiati - aveva scritto poi Santamaria - dal momento che su tantissimi profili vengono mostrati c..i e tette senza nessun senso artistico. Inoltre, vi sono alcuni fotografi di nudo che pubblicano foto erotiche e non vengono censurati. Incoerenza e censura, vi meritate i selfie sopra a degli unicorni gonfiabili. Instagram non cancella commenti che alimentano odio e violenza, ma cancella una foto che non ha nulla di osceno o pornografico».L'attore, qualche giorno dopo, non demorde e ripubblica la stessa foto, stavolta con la didascalia: «