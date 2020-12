Branko annuncia gli scenari per i nati nel segno del Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) nell'oroscopo del 2021 oggi in edicola con Il Messaggero.

Caro amico Capricorno,

l’Epifania del 2021 ti porta un bel pacco dono: finalmente si conclude l’estenuante quadratura di Marte, con il corredo di scontri e di conflitti – anche con la tua stessa famiglia – che avevano caratterizzato la seconda metà dello scorso anno. Torna quindi una nuova e bella energia vitale che ti consente di buttarti anima e corpo nel settore pratico, il più interessante del 2021 grazie a Giove e Saturno nel vicino Acquario. Sino all’equinozio di primavera vai alla grande, non hai nemmeno un nemico nel cielo, potrai arrivare davvero in alto, anche grazie a Mercurio accanto a Giove, che tratta, compra, vende, convince, progetta affari, e a Urano che crea circostanze favorevoli. Ma il 2021 è anche importante per l’amore, non a caso l’anno inizia e termina con Venere nel cielo… scoprirai che un cuore innamorato è un dono più prezioso dell’oro!

Amore

Probabilmente la seconda metà del 2020 ha messo un po’ in crisi la tua relazione affettiva, se non altro ha portato alla luce tutte le contraddizioni e i punti critici del matrimonio, causando qualche scontro acceso. Sono servite tutta la tua tenacia e la tua resilienza per tenere duro, per continuare a credere al valore del vostro affetto. Ma ora voi due siete ancora insieme, e gennaio è meraviglioso… comprensione, sintonia, attrazione sensuale, tutto suona una musica romantica. Anche un nuovo amore può consolidarsi, cerca di non far mancare la tenerezza anche quando la professione ti assorbe completamente. Qualche incomprensione è possibile in giugno, ma ci pensa un tenerissimo Giove, che fa un blitz in Pesci accanto a Nettuno, a darti una mano; in settembre e ottobre mantieni sempre aperto il dialogo e il confronto con le persone che ami, novembre ti premia con la felicità…

Lavoro & affari

Giove e Saturno nel campo del tuo patrimonio, bene affiancati da un solido Mercurio sino a metà marzo, portano il tuo interesse verso gli investimenti finanziari, gli immobili, il commercio. Urano continua a proporti nuove occasioni, mentre il ricco Plutone prosegue nel tuo cielo, sono stelle lucrose… Mercurio nel 2021 favorisce i segni dell’elemento aria, e quindi non è direttamente attivo per te, tuttavia tocca settori del cielo che proteggono via via i tuoi soldi, poi il lavoro dipendente, infine, in autunno, la stella degli affari va a stimolare la tua ambizione. Saturno, tuo pianeta guida, si impegna a consolidare la tua posizione economica, magari garantendoti un flusso regolare di entrate tramite un lavoro fisso, insomma ti porta solidità e tranquillità. Il denaro, però, non deve diventare un’ossessione, altrimenti potresti commettere degli errori…

Salute

Il nuovo anno ti garantisce un’ottima ripresa, se hai sofferto di qualche malattia cronica oppure se hai subito traumi, fratture, incidenti a ossa e articolazioni. Già in gennaio e febbraio hai un ottimo Marte, Nettuno il farmacista è sempre positivo e i risultati delle cure sono eccellenti. Un pochino d’attenzione è richiesta solo in maggio e in ottobre, i mesi più delicati, in cui è possibile il ritorno di disturbi cronici, piccoli incidenti, momenti di nervosismo, ma niente che sia fuori dall’ordinario. Da novembre l’eros è sensualissimo e appagante… variazioni sul tema sono apprezzate!

Il giorno chiave

Venerdì 19 novembre, con Sole, Mercurio e Marte in Scorpione, Luna e Urano in Toro, Venere e Plutone nel tuo cielo, Giove e Saturno in Acquario, Nettuno in Pesci.

Ultimo aggiornamento: 14:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA