Il bar dove il caffè costa 70 centesimi: «Mai alzato il prezzo in 23 anni, prima era di 1.500 lire»

Mentre il caffè al bar corre al rialzo ed ormai trovare una tazzina a 1 euro è una sfida per audaci, c'è chi abbatte il muro dell'inflazione, con un tazzina a 70 centesimi. E' la storia - incredibile - del caffè servito al Fante di Cuori di Cossato, in provincia di Biella, dove i titolari riescono a tenere il costo al bancone tra i più bassi d'Italia, alla faccia di rincari di gas e luce, scrive La Stampa.

Una vita al banco

Una lunga storia di vita, quella di Rosina Furiati ed il marito Orlando Paldino, che da 27 anni prima delle 5 del mattino aprono il bar «pronti ad accogliere chi poi si presenta in fabbrica o in azienda». Lo stesso costo da 23 anni da quando prima dell'introduzione dell'euro, un caffè costava 1.500 lire e così è rimasto negli anni, «siamo in due, senza dipendenti e per il momento riusciamo a far quadrare i conti» dicono i titolari «grazie al nostro lavoro, che è anche la nostra passione, siamo riusciti a mantenere un numero discreto di clienti che ormai sono diventati affezionati. Con alcuni ci lega uno stretto rapporto di amicizia».

Il bar della comunità

Una vita di sacrifici quella di Rosina e Orlando, che riposano solo mezza giornata la domenica, quasi una missione al servizio degli altri. «Il costo della vita è cambiato, il caro bollette ha colpito anche noi. Rispetto all’anno scorso gli importi sono praticamente raddoppiati, ma non abbiamo intenzione di aumentare il prezzo del caffè». Alla faccia della speculazione.