Bianca Atzei ricoverata in ospedale per un malore: ecco come sta

Bianca Atzei, rivelazione a "Verissimo": «Operata d'urgenza al cuore, ho passato momenti difficili»​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fan dinella notte tra sabato e domenica in, sono rimasti per lunghe ore nella totale preoccupazione ma ora possono tirare un sospiro di sollievo: la cantante milanese ma di origini sarde, infatti, sta meglio ed è stata«Non sono stata bene, niente di grave e per fortuna ora sto meglio...Vi ringrazio per esservi preoccupati per me...leggo tutti i vostri pensieri e siete sempre splendidi!!», ha scritto la cantante su Instagram.Ecco cosa è accaduto all'ormai ex 'naufraga' dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, costretta anche a saltare l'ospitata di ieri a Domenica Live.Bianca Atzei è stata ricoverata per una. Si tratta di un fatto assolutamente normale per chi, come lei, ha variato il proprio regime alimentare e, una volta tornata alla vita di tutti i giorni, l'organismo ha avuto problemi a riabituarsi. Questa mattina, però, Bianca è stata dimessa. L'assenza dai social aveva infatti allarmato molti dei fan più accaniti della cantante, ex fidanzata di. La prima ad annunciare il ricovero di Bianca era stata Barbara D'Urso, che l'attendeva a Domenica Live e che ha spiegato che l'appuntamento era inevitabilmente saltato.