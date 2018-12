Lei tenta in tutti i modi di fare benzina al distributore... ma ha un'auto elettrica!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come si fa rifornimento ad una? Non tutti sarebbero in grado di rispondere alla domanda, sebbene per molti sia scontato. Evidentemente questa, alla guida di una Tesla S, rientra nella categoria di chi non ha idea di come si faccia.La risposta è ovvia:, c’è un solo metodo per fare rifornimento e non è certo alla pompa di benzina. Ma questa donna, ignara del piccolo particolare, si è fermata al distributore e con tanto di pompa tra le mani ha provato per diversi minuti a inserirla in un fantomatico serbatoio.Gli automobilisti dietro di lei si sono ovviamente accorti di quanto stava accadendo, e tra le risate generali hanno filmato la scena: scena che sarebbe andata avanti all’infinito se uno degli addetti non fosse intervenuto per avvertire la signora. E dulcis in fundo, dopo aver chiuso lo sportellino del rifornimento, la signora entra in auto e tira fuori la mossa decisiva: aprire il bagagliaio. La risata dei due automobilisti che la filmano, è contagiosa...