Bambina di 6 anni ruba il cestino del pranzo da 50 euro alla compagna di scuola, la vendetta della mamma è crudele

Una mamma farebbe qualsiasi cosa per sua figlia, ma proprio tutto: anche riprendersi il contenitore del pranzo rubato, buttando il cibo della compagna di scuola che glielo ha sottratto. Perché se i bambini sanno essere molto crudeli, le mamme anche di più. Ed ecco che la vendetta è stata compiuta e Jennifer ha recuperato il suo contenitore da 50 euro che la mamma le aveva regalato per portare la merenda a scuola.

Il furto del contenitore

Jennifer ha iniziato l'anno scolastico con un contenitore del pranzo dal costo alquanto elevato.

Si trattava, infatti, di un regalo della mamma che è rimasta senza parole quando ha visto che la piccola è tornata a casa senza. Ad averglielo sottratto è stata Audrey, una compagna di scuola che ha pensato di potersene appropriare solo perché le piaceva. La discussione in classe si è consumata velocemente in quanto la maestra, per placare gli animi, aveva chiesto a Jennifer di lasciarglielo, perché meno fortunata. Sarà anche così, ma si è trattato comunque di un atto di prepotenza che la mamma di Jennifer non ha accettato.

La vendetta della mamma

La donna ha deciso di prendere la situazione in mano e si è diretta a scuola, il giorno dopo, per riprendersi ciò che le apparteneva. «Ho gentilmente chiesto ad Audrey di restituire a mia figlia il suo cestino del pranzo, ma lei ha iniziato a piangere», ha spiegato la mamma riportando l'accaduto online, secondo quanto scritto sul DailyMail. «L'insegnante mi ha chiesto se andava bene che Audrey lo avesse tenuto per la giornata visto che il suo cibo era già lì, ma io non ho accettato e le ho risposto che avevano cinque minuti per trovare qualcos'altro in cui mettere il suo cibo altrimenti lo avrei buttato via. Invece di trovarle un contenitore chiuso, hanno iniziato a litigare con me, così mi sono alzata, ho preso il cestino e ho gettato il cibo nella spazzatura», ha concluso la donna chiedendo un parere su un forum online ad altri genitori. Sulle condizioni economiche della bambina, la donna ha spiegato che Audrey può permettersi il suo contenitore da 50 euro, in quanto nella scuola accedono bambini con un reddito familiare alto.

«Ha preso il pranzo di mia figlia perché è una prepotente e la scuola non la disciplina», ha ribattuto.

Gli utenti si sono divisi sulla questione ammettendo che tutto sommato non era così sbagliato, soprattutto perché questo tipo di scuole spesso offrono mense gratuite ai figli. E, ancora, c'è chi ha ammesso che avrebbe fatto lo stesso. Altri, invece, hanno spiegato che non si sarebbero permessi di sottrarrre il cibo ad altri bambini e che se se lo poteva permettere ne poteva comprare un altro a sua figlia.