Allarme asteroide, è sempre vicino alla Terra: quando, a che distanza, i danni potenziali

Avvistato un asteroide vicino alla Terra. Secondo quanto riporta la NASA, un asteroide si sta avvicinando al pianeta e il punto più vicino lo raggiungerà domenica 15 maggio. Largo circa 490 metri e ha un diametro di circa 500 metri: è stato classificato come «potenzialmente pericoloso» per la sua vicinanza al pianeta blu. L'asteroide 2008TZ3 passa vicino alla Terra ogni 732 giorni. Come riorta Independent, un asteroide di queste dimensioni potrebbe causare danni devastanti se colpisse la Terra. Ma gli scienziati della NASA rassicurano che si tratterà solo di un «avvicinamento», perchè passerà accanto al pianeta Terra a una distanza di circa quattro milioni di chilometri.

Da quanto riportato, questa non è la prima volta che l'asteroide 2008TZ3 si avvicina. Nel maggio 2020, la roccia spaziale è passata vicino alla Terra a una distanza di circa 2,75 milioni di chilometri. Alcuni esperti temono che la Terra non sia ancora pronta a difendersi da asteroidi potenzialmente mortali. Anche Elon Musk, CEO di SpaceX, sembra essere preoccupato, ha infatti twittato: «Un grosso masso alla fine colpirà il suolo e al momento non abbiamo una difesa». Ma la NASA sta esaminando alcune tattiche di difesa.