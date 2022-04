Sensazionalismo in Tv: li lanciano scoop per fare audience invece di dare servizi di qualità

I media televisivi nel commentare i fatti più importanti divulgano notizie e filmati spesso orientati allo scoop per fare audience piuttosto che dare un servizio di qualità. Nei dibattiti si preferisce l'urlo al contradditorio costruttivo. Trasmissioni piene di politici che si dicono esperti di Covid ieri come di guerra oggi. Il risultato è creare confusione tra gli utenti molte volte vittime di informazioni subdole.



La scienza, la storia come la cultura, non si inventano, si trovano nei libri e nelle enciclopedie, nei racconti di chi le ha viste e vissute, o le vive, nel bene o nel male. Purtroppo c'è la pigrizia di voler semplificare tutto per ridurlo in una sintesi. Ci sono argomenti molto complessi dei quali può sfuggire qualcosa, ma quando leggo tra le lettere delle persone come me, semplici e che non hanno interessi se il mondo gira a destra o a sinistra, in alto o in basso, mi rendo conto che governare un popolo è molto complicato soprattutto se le regole e le leggi sono contraddittorie. Tanto per dire, ognuno la pensi come vuole ma a decidere le nostre sorti non siamo noi, ma chi tira i fili dall'alto. Noi agiamo di conseguenza. Vale per tutto.

APPROFONDIMENTI IL CASO Televisione. La grande beffa dei decoder e della ricezione in HD:... LA RISPOSTA Digitale terrestre e risintonizzazione dei canali in Hd: cosa cambia...



Mario Crasti