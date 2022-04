Televisione. La grande beffa dei decoder e della ricezione in HD: ecco cosa mi è successo

A dicembre 2021 faccio il test sulla mia televisione battendo i canali 100 e 200 per vedere se il mio televisore era predisposto a ricevere in HD. Il test mi dava che il mio televisore non poteva ricevere in digitale, allora ho acquistato un decoder l'ho configurato col televisore ma mi sono accorto che non andava molto bene, anche perche costava molto poco, quindi ne ho acquistato un altro piu costoso. Tutto a posto ho configurato il nuovo decoder e il giorno 8 marzo 2022 ho risintonizzato tutti i canali tutto a posto. Un giorno vado da una mia amica che ha delle TV piu vecchie della mia e le chiedo come mai non abbia il decoder lei mi dice di aver fatto la risintonizzazione dei canali e tutto era era a posto. Con mia grande diffidenza torno a casa e stacco il decoder dalla TV risintonizzo i canali e con mio grande stupore vedo che tutti i canali funzionano in HD con una visione migliore che con il decoder inserito. Penso allora che tutto cio sia stata una grande truffa ai danni dei consumatori che il test dei canali 100 e 200 sia stata una cosa fasulla che non ha funzionato mi dispiace di aver speso dei soldi per niente e mi ritrovo con due decoder che non hanno servito a niente e che devo buttare nei rifiuti elettronici anche se ancora nuovi.



Elio Avezzu

Mestre