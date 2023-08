​Il caso delle dichiarazioni di Vannacci... e anch'io sto con il generale

Il ministro Crosetto, che fino a prova contraria dovrebbe essere di destra, si affretta a condannare chi dice la verità, violando così le basiche regole della giustizia, civile e militare, e della Costituzione. Ha proprio ragione il generale Vannacci, il mondo al contrario.

Nelle ultime ore Crosetto corregge il tiro dopo aver detto che "screditava l'esercito", adesso dice che "deve mantenere il distacco". La dignità del ministro sotto le suole delle scarpe. Eh certo, gli stanno arrivando in orecchio che moltissimi suoi elettori stanno col generale, e non solo suoi elettori ma tantissima gente di buon senso e "normale", stanca di queste regole che vogliono imporre il pensiero unico zittendo chi non è allineato. Io sto con Vannacci.



Avrà coraggio caro direttore di pubblicare? O anch'io sto violando le "regole" per cui devo essere democraticamente silenziato?



Luigi Gentilini

Fontanafredda