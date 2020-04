Anziani, se qualcuno pensa di chiuderci in casa si sbaglia di grosso: ci vuole rispetto

Il governatore Zaia ha fatto nuova ordinanza, meno restrizioni. Bene, bravo, bis ma non sento MAI parlare del problema psicologico della gente, questo è grave.



Anziani, sento discorsi di LIMITARE ulteriormente questi cittadini, sono matti? Ricordo che gli anziani possono essere portatori come tutti gli altri ma sono i primi a morire. RISPETTO!



Sono ANZIANO e per l'appunto stiamo più attenti, ma che non mi si impongano limitazioni diverse perchè non le accetterò oltre che discriminatorie e costituzionalmente discutibili! Se qualcuno pensa di chiudermi/chiuderci in casa si sbaglia di grosso.



Andrea Trentini

