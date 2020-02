Reddito di cittadinanza, non si presentano per cercare il lavoro: segnalati 950 furbetti

Reddito di cittadinanza, non si presentano per cercare lavoro: segnalati 950 furbetti nelle Marche. Nel frattempo, «un tavolo Anci-Regione per sollecitare tutti i Comuni a presentare i Progetti utili alla collettività e utilizzare a costo zero i beneficiari del reddito di cittadinanza» l'ha annunciato l’assessore al Lavoro della Regione Marche Loretta Bravi, dopo aver presentato una delibera per stabilire le prime linee di indirizzo per la gestione del sussidio nelle Marche. Gestione che al momento, su oltre 15mila beneficiari, ne ha già presi in carico, in due mesi, ben 9.549. Inviate all’Inps, grazie al monitoraggio svolto, anche 950 segnalazioni di persone che non si sono presentate per cominciare il percorso di ricerca del lavoro e che verranno sanzionate.

