Qatar, sarà il Mondiale più tecnologico di sempre. MoltoFuturo in edicola e on line domani

Magliette con i sensori per misurare le emozioni dei tifosi.

Il sensore nel pallone e telecamere puntate sui movimenti dei giocatori per fugare ogni dubbio sul fuorigioco. Il Mondiale di calcio del Qatar ha già vinto la coppa della tecnologia. Sette degli otto stadi in cui si disputeranno le partite sono refrigerati e migliaia di telecamere in ogni angolo di Doha regoleranno il traffico per evitare ingorghi. Fa il punto sul campionato che si giocherà tra novembre e dicembre a Doha MoltoFuturo, inserto in edicola (e disponibile online) il 20 ottobre con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia).

Non solo sport, il digitale rivoluziona anche i live: a cominciare dal concerto “immersivo” di Max Gazzè, a Pompei, omaggio al Live in Pompeii dei Pink Floyd. Si parla anche di energia: il Vaticano a favore del nucleare civile, nel rispetto dell’ambiente. Vi raccontiamo anche la smart grid di Enea: la produzione diventa diffusa, più vicina alle nuove necessità anche legate alla mobilità elettrica. Inauguriamo la rubrica del design legato all’hi-tech: dal tavolo che durante il pasto purifica l’aria all’illuminazione che sanifica l’ambiente, dalla lampada che riempe la casa di musica alla rivoluzione dell’isola in cucina che ingloba il piano cottura a induzione. Il focus sull’auto ci racconta l’accelerazione dell’industria cinese dell’automotive: quest’anno Pechino diventerà il primo esportatore nell’Unione europea. Dopo le vetture occidentali costruite in oriente, ora in Europa si affacciano i giganti locali. Ma vi raccontiamo anche la storia di DR e dell’imprenditore molisano Massimo Di Risio, riuscito a realizzare un autentito sogno americano.