Per fortuna sapevamo da tempo che avremmo passato in lockdown anche questa Pasqua e dunque i pochi aggiustamenti emersi ieri si limitano a ritoccare uno scenario già consolidato. In sintesi da lunedì tre Regioni vanno in “rosso” (Toscana, Valle d’Aosta e Calabria) e da martedì il Lazio torna in “arancione”.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati