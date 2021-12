Da lunedì entrano in zona gialla la Lombardia, il Lazio e il Piemonte. Critica anche la situazione della Sicilia. Queste 4 regioni hanno superato i parametri della zona bianca perché registrano un aumento di ricoveri e di pazienti Covid che entrano in terapia intensiva: rispettivamente oltre il 15% e oltre il 10%. È in arrivo l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. C'è un caso, quello del Piemonte che è sintomatico della velocità della variante Omicron. Il Piemonte sarà "trasferito d'urgenza" in zona gialla che rischia di essere solo una breve anticamera prima della zona arancione. Perché? Il Piemonte è in zona bianca e arriva in zona gialla con parametri già molto critici. In sintesi: se la situazione non migliora è destinato a rimanere poco in zona gialla e ad approdare rapidamente in zona arancione.

Diverse regioni già in zona gialla viaggiano spedite verso la zona arancione. Sono la Calabria, le Marche, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Rimangono in zona gialla anche le province autonome di Trento e Bolzano, e la Liguria.

Le zone colorate servono per capire bene com'è la situazione degli ospedali in una regione. Il cambio di colore quindi serve per informarci se la situazione è in peggioramento e quindi e a comportarci di conseguenza. Bisogna comunque tenere a mente che su tutto il territorio nazionale si registra un forte aumento di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (124.707 contro i 62.669 della settimana precedente). Omicron corre e lo si vede anche dalla percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti che è in diminuzione (21% contro 27% la scorsa settimana) mentre è in aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (48% contro 45%).

Il Piemonte è ancora per pochi giorni in zona bianca. Da lunedì sarà in zona gialla ma la situazione dei contagi e dei ricoveri è in rapidissima evoluzione (dovuta alla velocità di trasmissione di Omicron) al punto che già ora ha caratteristiche più simili a una regione che sta per entrare in zona arancione rispetto a una regione che si trasferisce dalla zona bianca alla zona gialla. Come si vede nel grafico qui in basso la situazione è già critica: terapie intensive al 16% e ricoveri al 20%. Sono numeri molto simili a quelli del Veneto che è una regione in zona gialla da 11 giorni e che si prepara ad entrare in arancione. Il Veneto infatti ha le terapie intensive al 18% e i reparti al 19%.

