Villaricca, maxi voragine in strada vicino Napoli: palazzina in bilico, residenti svegliati da un boato

Sprofonda un tratto di strada a Villaricca, vicino Napoli. Il boato intorno alle 5 in via Palermo, al civico 72. Sul posto sono giunti i vigili urbani, i carabinieri, i vigili del fuoco, i tecnici comunali e i mezzi di soccorso del 118 e della protezione civile. I residenti delle abitazioni coinvolte e circostanti sono scese in strada e hanno allertato i soccorsi. Non si segnalano, al momento, feriti. La voragine che si è aperta nei pressi di un edificio è enorme.

Dieci famiglie sgomberate, un'auto quasi inghiottita

Dieci le famiglie al momento sgomberate. Un'auto in sosta è stata quasi inghiottita da una grande buca. Sono centinaia i residenti che vivono nelle case situate a pochi passi dallo sprofondamento, forse causato da un problema al condotto fognario. La protezione civile sta assistendo le famiglie in attesa della conclusione delle verifiche tecniche.