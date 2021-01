Vaticano inizia a vaccinare i senzatetto che vivono nei pressi di San Pietro

Città del Vaticano - In Vaticano Papa Francesco ha fatto partire le vaccinazioni contro il Covid riservate ai barboni che gravitano attorno a San Pietro. Stamattina nell’atrio dell’Aula Paolo VI, a fianco dell'ambulatorio gestito dal personale vaticano, è stato predisposta una area apposita per i chochard che sono stati fatti entrare e messi in fila per ricevere la prima dose di immunizzazione. Il primo gruppo era composto da circa 25 senza fissa dimora. Si tratta di persone ospitate stabilmente dalle strutture di assistenza dell’Elemosineria. Nei prossimi giorni proseguiranno le vaccinazioni ai poveri.

Ultimo aggiornamento: 12:01

