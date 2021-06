A sollevare le prime preoccupazioni è stata direttamente l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che l'ha definita «di interesse». La nuova variante Lambda (o C.37) è una mutazione del virus Sars-Cov-2 che è stata rilevata per la prima volta in Perù - e per questo per molti è diventata la «variante peruviana» - nell'agosto del 2020, per poi diffondersi in altri Paesi del mondo (29 in totale) e specialmente in America del Sud. Nel mese di...

