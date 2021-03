Variante inglese dominante su brasiliana e sudafricana, Iss: «Rallentare il virus con misure più severe»

La variante inglese del Covid, con la prevalenza a livello nazionale del 54%, è dominante rispetto alla mutazione brasiliana e a qualla sudafricana. E la situazione allarma l'Iss che chiede al governo di rallentare la corsa del virus con misure più severe. Frenare la corsa delle varianti è possibile, dunque, solo con misure più severe in quanto «potrebbero avere un impatto rilevante». Così, infatti, indica l'Istituto Superiore di Sanità nel presentare i risultati dell'indagine sulle varianti condotta il 18 febbraio.

«Considerata la circolazione nelle diverse aree del Paese, si raccomanda - si legge nel documento dell'Iss - di intervenire al fine di contenere e rallentare la diffusione delle varianti, rafforzando/innalzando le misure in tutto il Paese e modulandole ulteriormente laddove più elevata è la circolazione, inibendo in ogni caso ulteriori rilasci delle attuali misure in atto».

La variante inglese (VOC 20212/01) del virus SarsCoV2 domina nettamente rispetto alle varianti brasiliana (P1) e sudafricana (501.V2), con una stima di prevalenza a livello nazionale del 54% (con una forchetta, ossia un intervallo di confidenza, che va dallo 0% al 93,3%). La stima per la variante brasiliana è del 4,3% (0%-36,2%) e per la sudafricana dello 0,4% (0%-2,9%). È quanto emerge dall'indagine annunciata il 17 febbraio dal ministero della Salute e coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità con il supporto della Fondazione Bruno Kessler e in collaborazione con ministero della Salute, Regioni e Province autonome.

L'indagine è stata condotta in 101 laboratori delle 21 Regioni e province autonome; da un totale di 3.132 campioni risultati positivi al test molecolare, ne sono stati selezionati 1.296 dei quali è stata ottenuta la sequenza genetica o dell'intero gene che controlla la proteina Spike con il virus di aggancia alle cellule, o di parte dello stesso gene o ancora è stato fatto il sequenziamento in parallelo con la tecnica Ngs (Next Generation Sequencing). Dei 1.296 campioni sequenziati, 658 sono risultati riconducibili alla variante inglese, 63 a quella brasiliana e 6 a quella sudafricana.

